Песков отметил, что попытки диктата в отношениях между Россией и США обречены на провал

Фото: depositphotos/denisismagilov

Взаимное уважение является необходимым условием для улучшения отношений России и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что попытки диктата и менторства, напротив, обречены на провал. Они, по его словам, способны нивелировать все усилия к установлению диалога.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин является сторонником вывода отношений между странами из сложившейся непростой ситуации. Однако осуществить это можно лишь при взаимном уважении и с учетом интересов друг друга.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.