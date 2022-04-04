Песков назвал цель поправок о введении наказания за исполнение санкций в РФ

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Кремль сможет комментировать поправки о введении уголовной ответственности за исполнение санкций в России, когда будет готов окончательный текст соответствующего законопроекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы традиционно не комментируем, когда работа идет в Думе. <...> Давайте дождемся, когда будет текст, когда будут конкретные формулировки, тогда мы уже сможем об этом говорить", – цитирует его РИА Новости.

В то же время представитель Кремля отметил, что цель данных поправок – защитить российский бизнес от санкций. По его словам, в России нельзя допустить применения норм, с которыми она не согласна.

В середине марта секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить в РФ ответственность для руководств компаний за исполнение введенных против государства санкций. По его словам, зачастую такие компании отказываются от сотрудничества с подпавшими под санкции организациями, опасаясь, что ограничения распространятся и на них. Подобные действия, считает он, можно расценивать как предательство.

Накануне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник, 4 апреля. Позже парламентарий отметил, что поправки уже одобрил Верховный суд РФ.

