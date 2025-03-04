Песков сообщил, что конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет

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Конкретных договоренностей по визиту Владимира Путина в Турцию пока нет, несмотря на действующие приглашения от обеих сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных договоренностей нет, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях", – приводит его слова РИА Новости.

Песков также отметил успешный визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию на прошлой неделе и продуктивные контакты на уровне министров иностранных дел.

Пресс-секретарь Кремля ранее заявлял, что визит Путина в Турцию готовится давно. Он утверждал, что его ожидают и Москва, и Анкара. Однако точной даты визита пока нет.

Матвиенко отправилась в Турцию с официальным визитом 26–27 февраля. Также там прошли переговоры между делегациями России и США по вопросу работы посольств. Диалог велся в резиденции американского генконсула, которая находится в Стамбуле.

