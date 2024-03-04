Путину докладывают о примечательных успехах на фронте – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин в режиме онлайн получает данные о происходящем на фронте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ему регулярно докладывают об успехах военных, в том числе уничтожении американских танков Abrams.

"Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации", – сказал представитель Кремля.

27 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении первого американского танка Abrams на авдеевском направлении. По данным оборонного ведомства, также украинская армия потеряла три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-30 и 13 автомобилей. Всего противник потерял на авдеевском направлении до 485 военнослужащих.

Ранее западные СМИ заявили об уничтожении российскими войсками редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По мнению издания Military Watch Magazine, потери западной техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.



Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ