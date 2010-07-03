Скрипалей могли вывезти за пределы Великобритании

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут находиться за пределами Великобритании. Такую точку зрения высказали в российском посольстве в Лондоне.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудница Минобороны Великобритании возложила цветы на могилу супруги Скрипаля в Солсбери, поскольку экс-полковник и его дочь не смогли лично посетить кладбище.
"Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно", – отметили в посольстве.
В дипучреждении подчеркнули, что этот инцидент говорит о том, что Скрипали находятся под полным контролем британских спецслужб, и, возможно, уже вывезены из страны, передают "Дни.ру".
Сергей и Юлия Скрипали посещали кладбище в Солсбери 1 марта 2018 года, а спустя три дня они были отравлены.
Британские власти утверждают, что за покушением на экс-сотрудника ГРУ и его дочери стоят российские спецслужбы. Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Лондон до сих пор не предоставил доказательств причастности России к покушению.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.