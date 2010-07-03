Скрипалей могли вывезти за пределы Великобритании

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Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут находиться за пределами Великобритании. Такую точку зрения высказали в российском посольстве в Лондоне.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудница Минобороны Великобритании возложила цветы на могилу супруги Скрипаля в Солсбери, поскольку экс-полковник и его дочь не смогли лично посетить кладбище.

"Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно", – отметили в посольстве.

В дипучреждении подчеркнули, что этот инцидент говорит о том, что Скрипали находятся под полным контролем британских спецслужб, и, возможно, уже вывезены из страны, передают "Дни.ру".

Сергей и Юлия Скрипали посещали кладбище в Солсбери 1 марта 2018 года, а спустя три дня они были отравлены.

Британские власти утверждают, что за покушением на экс-сотрудника ГРУ и его дочери стоят российские спецслужбы. Скрипали якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Лондон до сих пор не предоставил доказательств причастности России к покушению.

