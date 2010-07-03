Инцидент в Солсбери назвали трюком "Дохлый кот"

Власти Великобритании использовали отравление Скрипалей в Солсбери, чтобы отвлечь внимание жителей королевства от внутренних проблем. Такое мнение выразили в российском МИД.
4 марта на странице внешнеполитического ведомства в Facebook появился комментарий, приуроченный к годовщине инцидента. В сообщении упомянуто выражение "спасительная соломинка", которое есть в русском языке. За этот символ последней надежды хватаются, не задумываясь о последствиях.
"Каждое государство ищет свою "спасительную соломинку". В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение – "дохлый кот", – отметили в МИД, уточнив, что автором этой идиомы стал бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Еще в 2013 году Джонсон заявил, что спасти проигрывающего в споре человека способен трюк под названием "швырнуть на стол дохлого кота". Это, по словам дипломата, вынудит собеседников заговорить о мертвом животном и забросить разговоры, которые создают головную боль.
В МИД РФ убеждены, что сейчас таким спором является Brexit, который вызывает головную боль у правительства Терезы Мэй.
"Инцидент в Солсбери – это трюк, "дохлый кот", швыряя который в информационное поле, власти рассчитывают как минимум переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем", – заключили в российском ведомстве.
Ровно год назад в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон убежден, что в деле замешана Москва. Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако в Британии игнорировали эту инициативу.
Накануне российское посольство в Лондоне опубликовало 50-страничный доклад по инциденту в Солсбери. Сотрудники дипмиссии напомнили, что спустя год после отравления Скрипалей британские власти так и не предоставили официальной версии случившегося, подкрепленной доказательствами.
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