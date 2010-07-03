Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по инциденту в Солсбери

Посольство России в Великобритании в канун годовщины инцидента в Солсбери опубликовало 50-страничный доклад, в котором изложена вся имеющаяся у российской стороны информация по этому делу, сообщает РИА Новости.
Также российские дипломаты призвали британское правительство "снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию" в британских СМИ.
В посольстве отметили, что спустя год после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские власти так и не предоставили официальной версии случившегося, подкрепленной доказательствами.
Официальный Лондон обвинили в том, что в нарушение международного права он "изолировал Скрипалей, уничтожает улики, чтобы в будущем было невозможно проверить британскую версию".
Ранее сообщалось, что российские дипломаты готовы встретиться с сыном Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
В посольстве РФ также пообещали послать Эвану Хоупу подготовленный в связи с годовщиной инцидента в Солсбери доклад.
В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва обвинения отвергает.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.