Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по инциденту в Солсбери

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Посольство России в Великобритании в канун годовщины инцидента в Солсбери опубликовало 50-страничный доклад, в котором изложена вся имеющаяся у российской стороны информация по этому делу, сообщает РИА Новости.

Также российские дипломаты призвали британское правительство "снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию" в британских СМИ.

В посольстве отметили, что спустя год после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские власти так и не предоставили официальной версии случившегося, подкрепленной доказательствами.

Официальный Лондон обвинили в том, что в нарушение международного права он "изолировал Скрипалей, уничтожает улики, чтобы в будущем было невозможно проверить британскую версию".

Ранее сообщалось, что российские дипломаты готовы встретиться с сыном Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

В посольстве РФ также пообещали послать Эвану Хоупу подготовленный в связи с годовщиной инцидента в Солсбери доклад.

В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва обвинения отвергает.