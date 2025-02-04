Песков заявил, что Россия примет меры, если Польша изымет недвижимость

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Москва примет ответные меры, если Варшава изымет дипломатическую собственность РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, взаимный ответ будет неизбежен, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"В самой Польше эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы", – подчеркнул Песков.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что польские власти заявляют претензии на несколько объектов российской недвижимости. По его словам, существует ряд объектов, которые Польша отказывается признавать собственностью России.

Между тем в 2022 году окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгового представительства России в Польше по подозрению в использовании средств для финансирования терроризма. После этого польские власти заняли здание, принадлежащее российской дипломатической собственности, а затем изъяли у посольства базу отдыха под Варшавой.

В апреле 2023 года российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения. По словам Андреева, польские власти применили силовые действия.

Позже все сотрудники школы покинули здание. Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш отмечал, что работники учебного заведения переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве.