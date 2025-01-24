Политик Босак: отношения Польши и России ждет перезагрузка

Фото: 123RF/nakoff

Отношения Польши и России ждет перезагрузка, заявил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радио RMF FM.

Кроме того, по его словам, перезагрузка пройдет обязательно, несмотря на то, "кто что себе думает".

Также Босак отверг утверждения о том, что Запад полностью прекратил сотрудничество с Россией.

Между тем зарубежные СМИ, ссылаясь на замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачея Дущика, писали, что республика в 2025 году построит дорогу к Калининградской области для быстрой переброски военных в случае необходимости.