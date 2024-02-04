В Кремле заявили, что Путин сам садится за руль автомобиля

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Владимир Путин сам ездит за рулем автомобиля и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"По территории Константиновского дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально… Сам садится за руль", – рассказал он.

До этого Путин поделился историей о том, как его родители отказались от покупки квартиры для себя, выбрав первый автомобиль для сына-студента. Президент рассказал историю юности. Мама будущего главы государства получила лотерейный билет, который стоил тогда 30 копеек. Оказалось, что это счастливый билет, и мама выиграла машину "Запорожец".

По его словам, получению автомобиля предшествовал семейный совет в котором участвовали родители и он. Родители могли продать билет и на вырученные деньги купить кооперативную квартиру.

Ранее Владимир Путин признался, что в нулевые годы ему была свойственная наивность, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях. Отвечая на вопрос журналиста, можно ли его назвать наивным человеком в 2000-х годах, глава государства отметил, что "определенная наивность присутствовала".