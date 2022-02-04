Песков резко отреагировал на сообщения о "спящем" Путине на открытии Олимпиады

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировал на утверждения о "сне" Владимира Путина на открытии Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ряд СМИ – в частности, британский таблоид Daily Mail – сообщили, что в момент прохода украинской делегации на церемонии российский президент "притворился спящим".

"Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем", – заявил Песков.

При этом в международной трансляции президента России не показывали. Фрагмент с ним появился только в американской версии эфира и именно во время выхода украинских олимпийцев.

Владимир Путин прибыл в Пекин в пятницу, 4 февраля. Российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

По данным совместного исследования РИА Новости и Brand Analytics, Путин возглавил топ-10 наиболее упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте открытия Олимпиады. Главу государства упоминали 8 241 раз.