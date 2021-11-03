Песков ответил на слова Байдена о горящей тундре

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Лесные пожары возникают по всему миру и являются последствиями изменения климата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Джо Байдена о проблемах с климатом в России.

Ранее Байден раскритиковал политику Путина в области охраны природы и заявил, что у него "буквально горит тундра". Песков же признал пожары в РФ и заявил, что такие же происшествия случались и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах.

"Это последствия изменения климата, а Россия сталкивается с более серьезными вызовами. Мы не согласны с такой постановкой вопроса", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Он подчеркнул, что энергобаланс РФ намного более зеленый, чем в других странах. Песков уверен, что на следующей встрече глав государств Путин расскажет Байдену о своей работе в области климата.

Ранее Байден заявил, что его разочарование по итогам саммита G20 в Риме в плане климатической повестки связано с позициями России и Китая. В то же время он подчеркнул, что во время саммита был принят ряд положений о прекращении субсидирования проектов по производству электроэнергии за счет угля.

