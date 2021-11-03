Научный руководитель ВШЭ Кузьминов может возглавить экспертный совет при кабмине

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Михаил Мишустин предложил научному руководителю Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославу Кузьминову занять должность главы экспертного совета при правительстве РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Учитывая ваш опыт, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве Российской Федерации и на системной основе организовать взаимодействие правительства РФ, сотрудников и аппарата, министров федеральных с экспертным сообществом", – сказал Мишустин на встрече с Кузьминовым.
Премьер-министр отметил, что работа на этой должности представляет собой непростую задачу, однако Кузьминов сможет с ней справиться.
В июле Кузьминов перешел с должности ректора Высшей школы экономики на пост научного руководителя университета. Он возглавлял ВШЭ с 1992 года.
Также Владимир Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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