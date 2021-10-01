Ректор Финансового университета покинет свой пост 15 ноября

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Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров уйдет с должности 15 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что о своем уходе Эскиндаров сообщил 29 сентября во время общения со студентами и сотрудниками университета, а решение об отставке принял 19 августа.

"Я официально обратился к учредителю университета, коим является правительство Российской Федерации, с просьбой назначить нового ректора по истечении моего контракта 15 ноября 2021 года. Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку", – приводятся слова Эскиндарова на сайте вуза.

Он отметил, что был счастлив в должности ректора Финансового университета, потому что были результаты. Сейчас же, подчеркнул Эскиндаров, необходимо дать новому руководителю вуза и его команде возможность искать новые пути развития образовательного учреждения.

В январе этого года ректор сменился в Российском экономическом университете. Новым руководителем вуза назначили Ивана Лобанова.