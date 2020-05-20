Предельный возраст ректоров вузов повысили до 70 лет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенаторами одобрен закон об увеличении предельного возраста ректоров вузов до 70 лет. Решение принято на заседании Совета Федерации, передает Агентство "Москва".

Ранее Госдума приняла данный закон в третьем, окончательном чтении. В соответствии с ним, повышается предельный возраст ректоров с 65 до 70 лет без права продления. При этом изменения не коснутся руководителей МГУ и СПбГУ, где срок работы могут продлить и по достижении 70 лет.

Кроме того, ограничивается количество сроков, на протяжении которых один и тот же человек вправе быть ректором одного вуза. Уточняется, что у одного и того же человека не будет возможности занимать эту должность более трех сроков. Принятый документ инициирован правительством России.

Благодаря другим нововведениям вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний. Так, формат взаимодействия абитуриента и приемной комиссии должен быть максимально переведен в онлайн с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн".

Ранее курс начальной медпомощи предложили ввести в программу вузов России. С инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.