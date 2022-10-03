Песков оценил возможность применения РФ ядерного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия может применить ядерное оружие исключительно в соответствии с положениями государственной доктрины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова лидера Чечни Рамзана Кадырова о возможности использования в рамках спецоперации маломощного ядерного вооружения.

"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может", – приводит РИА Новости его слова.

Официальный представитель Кремля отметил, что эмоции в тяжелые моменты не должны брать верх.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты прорабатывают предварительные шаги на случай возможности применения Россией ядерного оружия.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже объяснял, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости. Он также предостерег НАТО от прямого вмешательства, если подобный удар будет нанесен.



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