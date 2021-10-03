Путин заявил, что конструктивное сотрудничество отвечает интересам РФ и ФРГ

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Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем Германского единства. Об этом сообщает РИА Новости.

В поздравительной телеграмме президент подчеркнул важность сотрудничества между РФ и ФРГ и выразил уверенность в том, что конструктивное его развитие отвечает интересам российского и немецкого народов.

"Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами", – также отметил глава государства.

В МИД РФ ранее рассказали о принципах работы с преемником канцлера Ангелы Меркель, которая покидает свой пост после четырех сроков. По словам директора третьего Европейского департамента Олега Тяпкина, ведомство готово сотрудничать с любым новым руководителем.

Аналогичную мысль высказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Он заявил, что российская сторона нацелена на сотрудничество во всех сферах и с любым правительством.