Путин ответил на вопрос о своих планах после президентских выборов 2024 года

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Владимир Путин заявил, что пока не принял решение о продолжении работы на посту президента России после 2024 года. Об этом глава государства заявил в ходе Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Брунее в ноябре 2024 года.

"Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон", – ответил Путин.

Президент также добавил, что должен думать о работе, а не о крупных международных мероприятиях, которые запланированы на предстоящие годы.

Модератор пленарного заседания форума Сергей Брилев обратил внимание, что упомянутый саммит состоится уже после президентских выборов в России. В ответ Путин заявил, что понимает это.

"Я понимаю, понимаю. Поэтому я и говорю – надо дожить до этого спокойно", – сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сделать все, чтобы Владимир Путин оставался президентом России как можно дольше. Он отметил, что при нем страна станет еще сильнее.

По мнению Володина, президент России является сильнейшим политиком в мире, который многое делает для страны. Также он считает, что вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем Путин.