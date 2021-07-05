Володин призвал сделать все, чтобы Путин оставался президентом РФ как можно дольше

Фото: kremlin.ru
Необходимо сделать все, чтобы Владимир Путин оставался президентом России как можно дольше, поскольку при нем страна станет еще сильнее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны", – сказал Володин.
По мнению председателя ГД, президент России является сильнейшим политиком в мире, который многое делает для страны. Володин считает, что "вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом", чем Путин. Спикер Госдумы также заявил, что у него никогда не было и нет амбиций занять пост главы государства.
Ранее французский актер Ален Делон заявил, что Владимир Путин произвел на него впечатление человека, чья сила вызывает восхищение и страх, отметив, что однажды ему удалось встретиться с российским президентом на гала-вечере в Санкт-Петербурге.
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