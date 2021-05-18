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Общество

18:25

Володин назвал четыре основы российской идентичности

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основах российской идентичности. Об этом сообщают "Дни.ру".

Так, по словам Володина, ими являются вера, язык, культура и история.

Такие слова прозвучали от председателя ГД во время Парламентских встреч, проходящих в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

В рамках чтений политики обсудили укрепление семьи и самой российской идентичности.

"У нас меньше стало разломов, а больше стали думать о будущем", – сказал Володин.

Ранее Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в Сети. Он отметил, что нужно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления и поддержки организации досуга детей и подростков.

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