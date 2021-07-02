Ален Делон заявил, что Путин вызывает у него восхищение

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Французский актер Ален Делон заявил, что Владимир Путин произвел на него впечатление человека, чья сила вызывает восхищение и страх, отметив, что однажды ему удалось встретиться с российским президентом на гала-вечере в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Нужно уметь делать то, что ему удается годами. Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто. Никто не может отрицать, что Путин снова вывел Россию на центровую позицию", – сказал артист, отметив, что не боится критики за свое высказывание.

Он также высказался о президенте США Джо Байдене. По словам актера, если бы он был американским гражданином, то на минувших выборах голосовал бы именно за него, поскольку ему нравится биография Байдена, а также его деятельность как политика.

Ранее сервис по подбору персонала SuperJob провел опрос, в результате которого выяснил, что самым привлекательным мужчиной страны россияне считают Владимира Путина. За него проголосовали 17% опрошенных женщин и 18% мужчин.

В топ-3 привлекательных мужчин России также попали Дмитрий Нагиев и Данила Козловский. Первый набрал 3% голосов женщин и 1% процент голосов мужчин, второй – 2 и 1% процент соответственно.

