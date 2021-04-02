Россияне назвали Путина самым привлекательным мужчиной в стране

Фото: kremlin.ru
Жители России назвали президента Владимира Путина самым привлекательным мужчиной страны. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.
В исследовании приняли участие по тысяче мужчин и женщин из разных субъектов РФ. Соотношение голосов за российского лидера составило 18 и 17 процентов соответственно.
В топ-3 самых привлекательных мужчин России также вошли Дмитрий Нагиев и Данила Козловский. Первый "заработал" 3 процента голосов женщин и 1 процент голосов мужчин, второй – 2 и 1 процент соответственно.
Мужчины также активно выбирали вариант ответа "самый привлекательный мужчина России – это я". За него проголосовали 19% респондентов. Другая популярная опция – "такого мужчины нет". Ее выбрали 9% мужчин и 19% женщин.
В феврале 2021 года ВЦИОМ провел опрос, который показал, что россияне считают настоящими мужчинами президента Владимира Путина и народного артиста СССР Василия Ланового. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан страны.
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