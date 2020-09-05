Фото: ТАСС/Zuma/Thierry Roge

Французский актер Жерар Депардье принял православие, сообщает Sputnik France.

Он крестился в Александро-Невском соборе в Париже. Депардье рассказывал, что ему нравится православие. Он отмечал, что общался с различными представителями этой религии.

Помимо этого, французский актер стал крестным маленькой девочки. На церемонию пришли около 30 человек.

Депардье не в первый раз меняет вероисповедание. В начале 1960-х годов актер принял ислам. Затем он интересовался буддизмом и иудаизмом.

Ранее Депардье рассказал, что неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Актер подчеркнул, что много смеется с ним, а также отметил предвзятое отношение СМИ к главе российского государства.