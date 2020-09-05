Фото: ТАСС/Zuma/Thierry Roge
Французский актер Жерар Депардье принял православие, сообщает Sputnik France.
Он крестился в Александро-Невском соборе в Париже. Депардье рассказывал, что ему нравится православие. Он отмечал, что общался с различными представителями этой религии.
Помимо этого, французский актер стал крестным маленькой девочки. На церемонию пришли около 30 человек.
Депардье не в первый раз меняет вероисповедание. В начале 1960-х годов актер принял ислам. Затем он интересовался буддизмом и иудаизмом.
Ранее Депардье рассказал, что неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Актер подчеркнул, что много смеется с ним, а также отметил предвзятое отношение СМИ к главе российского государства.
В Париже полиция конфисковала скутер у Депардье за пьяное вождение
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