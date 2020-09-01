Депардье рассказал о встречах с Путиным

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Французский актер Жерар Депардье рассказал, что отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном, но не раз видел Владимира Путина, сообщает "Газета.ру".

"Позвонил Путин и сказал "Жерар, приезжай". Он послал мне самолет... Он дал мне паспорт", – сообщил Депардье.

Актер отметил, что много смеется с президентом РФ, но видится с ним редко – не каждые три-четыре месяца. Депардье также добавил, что журналисты предвзято относятся к российскому лидеру.

"Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был... Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", – отметил он.

В 2013 году Депардье предоставили российское гражданство, он получил прописку в Саранске. При этом актер сохранил французское гражданство.