Приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам в Саранске

16 июля, 15:10
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Судебные приставы Саранска не смогли взыскать с актера Жерара Депардье задолженность по налогам. Данные разбирательства опубликовали на сайте управления ФССП по Мордовии, передает РИА Новости.
По информации официального источника, исполнительное производство за неуплату налогов и сборов, а также пенни за них, возбудили 13 июня и прекратили через 15 дней.
Дело закрыли, потому что у должника не нашли имущество, на которое можно наложить арест. Сумма, которую актер обязан выплатить налоговым службам, в документе не указана.
Ранее Жерар Депардье и Пьер Ришар сообщили, что хотят снять фильм о Мордовии. По словам главы республики Владимира Волкова, вопрос съемок будет рассмотрен после проведения ЧМ-2018.
Французский актер стал гражданином России 1 января 2013 года. Несмотря на то что Депардье проживает за пределами России, он получил прописку в Саранске.
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