Путин считает неприемлемым навязывание демократии извне

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Владимир Путин считает, что навязывание странам насильственным путем демократии неприемлемо, люди должны сами приходить к этому. Об этом президент сказал в ходе Восточного экономического форума.

"Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", – сказал Путин.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне. Он объяснил, что этому его научила ситуация в Афганистане. Президент также привел в пример обстановку в Ираке и Ливии.

Также Макрон добавил, что демократию нельзя создать при помощи оружия за относительно короткий срок.

Ранее Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией, хотя обе страны заинтересованы в урегулировании отношений. Однако Москва так и не получила от Токио гарантий в том, что силы США не будут размещены у границ России.

