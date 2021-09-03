Путин считает неприемлемым навязывание демократии извне

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает, что навязывание странам насильственным путем демократии неприемлемо, люди должны сами приходить к этому. Об этом президент сказал в ходе Восточного экономического форума.
"Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", – сказал Путин.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне. Он объяснил, что этому его научила ситуация в Афганистане. Президент также привел в пример обстановку в Ираке и Ливии.
Также Макрон добавил, что демократию нельзя создать при помощи оружия за относительно короткий срок.
Ранее Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией, хотя обе страны заинтересованы в урегулировании отношений. Однако Москва так и не получила от Токио гарантий в том, что силы США не будут размещены у границ России.
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