Путин прокомментировал отсутствие мирного договора между РФ и Японией

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Владимир Путин считает нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией, хотя обе страны заинтересованы в урегулировании отношений. Об этом глава государства сказал в ходе Восточного экономического форума.
"Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", – приводит News.ru слова Путина.
Президент уточнил, что от переговоров с Токио Москва пока не получила никаких гарантий в том, что силы США не будут размещены у границ России.
"Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что гарантированно не должно быть неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ", – отметил Путин.
Эти вопросы были поставлены перед правительством Японии, однако пока ответов Россия не получила. В таком случае преимущество находится на стороне партнеров, считает президент России.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности России взаимовыгодно сотрудничать со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Он также отметил, что на страны АТР приходится треть мирового ВВП. Кроме того, эти страны на протяжении многих лет выступают локомотивом глобальной экономики.
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