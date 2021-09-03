Путин согласился отложить вопрос об отсрочке проверок бизнеса на год

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса об отсрочке на пять лет проверок бизнеса. Такое решение глава государства озвучил в пятницу, 3 сентября, в ходе общения со спикерами и модераторами Восточного экономического форума.
"Пять лет – это, конечно, большой срок. <...> Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению", – приводит слова президента РИА Новости.
Ранее Путин поддержал идею продления на 2022 год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики.
Инициатива принадлежит депутату Госдумы Андрею Макарову. Ранее на встрече с главой государства он отмечал, что малому бизнесу пришлось тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что, хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.
Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.
Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2021
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