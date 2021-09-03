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Политика

10:27

Путин заявил о готовности России сотрудничать со странами АТР

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о готовности России взаимовыгодно сотрудничать со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом глава государства сказал в ходе Восточного экономического форума.

Путин отметил, что на страны АТР приходится треть мирового ВВП. Кроме того, эти страны на протяжении многих лет выступают локомотивом глобальной экономики.

"Россия, в этой связи хочу это отметить – это естественно, тем не менее, хочу это подчеркнуть, – это неотъемлемая часть АТР, и мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики", – сказал Путин.

Ранее Центробанк сообщил, что в сценарии финансового кризиса ожидается спад ВВП России в 2023 году на 1,4–2,4 процента. Также рассматриваются другие варианты развития событий: усиление пандемии и глобальная инфляция.

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