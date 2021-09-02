ЦБ ожидает спада ВВП России в 2023 году на 1,4–2,4%

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Центробанк в сценарии финансового кризиса ожидает спада ВВП России в 2023 году на 1,4–2,4%. Об этом сообщает ТАСС.

"Финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4–2,4%. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов. <...> В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдет только к концу прогнозного горизонта (2024 год)", – говорится в прогнозе.

Также рассматриваются другие варианты развития событий: усиление пандемии и глобальная инфляция.

Кроме того, сообщается, что уже к 2024 году темпы прироста экономики РФ достигнут 3–4%.

Ранее стало известно, что новые единовременные социальные выплаты для пенсионеров, военных и сотрудников правоохранительных органов не повлияют на годовую инфляцию в России, а также денежно-кредитную политику Банка России.