Путин заявил, что глава любой страны должен руководствоваться интересами своего народа

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Глава любого государства, вне зависимости от его размеров и статуса, во всех своих действиях обязан руководствоваться интересами своего народа, заявил Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке.

Отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия, какими качествами должен обладать настоящий друг, президент РФ рассказал о специфике отношений между главами государств. По его словам, они разительно отличаются от дружбы между людьми и не могут иметь определяющее значение в политике.

"Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну – не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа", – заявил Путин.

По его словам, дружба двух государств всегда имеет прагматичный характер, поскольку прежде всего обусловлена интересами страны.

"Что касается отношений между людьми, это все-таки другое дело", – заключил президент.

Ранее Путин рассказал, что реализовал свою мечту служить Отечеству и поэтому счастлив. Президент РФ признался, что в детстве хотел быть то моряком, то летчиком, а потом разведчиком. Путин подчеркнул, что смог реализовать последний пункт.

1 сентября Путин прибыл во Владивосток для встречи со школьниками и участия в VI Восточном экономическом форуме. Президент пообщался с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре "Океан".