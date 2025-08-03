Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта РФ с их профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, этот праздник объединяет поколения людей, которые создали в РФ уникальную сеть железных дорог, мощную инфраструктурную базу, позволяющую стране уверенно развиваться.

"Мы отмечаем нынешний праздник в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В суровые военные годы наши железнодорожники проявляли неизменное мужество и стойкость, обеспечивали работу промышленности и снабжение фронта, вместе со всей страной приближали долгожданную Победу", – добавил Путин.

Железнодорожники и сегодня достойно справляются со всеми вызовами, в короткий срок решая новые задачи и гарантируя надежное снабжение российской армии в свете новых внешних угроз, подчеркнул президент.

Благодаря труду сотрудников ж/д транспорта сегодня в России четко и слаженно работают железные дороги, соединяющие города и регионы, доставляющие пассажиров и грузы по всей стране.

Путин отметил, что железные дороги являются высокотехнологичным комплексом, активно внедряющим инновации и цифровые решения. Ж\д транспорт РФ развивается и запускает масштабные проекты. К примеру, расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам. В планах также проложить и обновить маршруты в северных, арктических широтах, в Коми и на Ямале, а также в других регионах. Кроме того, планируется создать первую в стране высокоскоростную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга, после чего – целую сеть таких магистралей.

"Подчеркну, надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу", – сообщил президент РФ.

Он добавил, что власти страны будут продолжать делать все необходимое, чтобы трудовые коллективы железнодорожников добивались поставленных целей, вносили свой весомый вклад в развитие России и были частью большой команды созидателей и защитников РФ.

Ранее сообщалось, что полностью беспилотный поезд "Ласточка" может начать курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2026 году. В данный момент специалисты готовятся к четвертому уровню автоматизации.

Доступ к интернету будет обеспечен на всем пути следования высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В Минтрансе добавили, что при проектировании ВСМ специалисты опираются на отечественные технологии, учитывая опыт зарубежных стран.