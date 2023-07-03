В Кремле пожелали силы духа главе Крыма после попытки покушения

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

В Кремле желают силы духа главе Крыма Сергею Аксенову в связи с попыткой покушения на него. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин в курсе произошедшего. Глава государства, по словам Пескова, регулярно получает доклады по разным вопросам, это касается и ситуации с главой региона "такого важного, как Крым".

"Аксенов – настоящий боец. Этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", – подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва автомобиля Аксенова украинским диверсантом. Последнего задержали во время попытки забрать взрывное устройство из тайника. Было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Позже задержанный диверсант признался в подготовке к покушению на главу Крыма. Он рассказал, что его завербовал некий куратор украинских спецслужб, после чего он прошел обучение подрывному делу, маскировке и уходу от преследования.



ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма