В СФ выразили уверенность, что заказчики покушения на главу Крыма будут наказаны

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Заказчики теракта против главы Крыма Сергея Аксенова будут найдены и наказаны. Об этом в беседе с RT заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Очередное покушение на главу Крыма Сергея Аксенова в очередной раз подтверждает, что Украина является государством-террористом. Крымчане возмущены действиями киевского режима, системно пытающегося расправиться путем террора с любимым крымчанами народным лидером", – сказала она.

При этом сенатор призвала не расслабляться, поскольку Украина "больна", а киевский терроризм – это "часть заболевания", которое можно вылечить с помощью СВО. Как уточнила Ковитиди, Европа также в скором времени осознает необходимость установить на Украине порядок.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Аксенова. В Крыму был задержан украинский диверсант, который планировал подорвать автомобиль главы региона. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, которого завербовал куратор украинских спецслужб по имени Игорь.

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за проделанную работу. Глава Крыма также заявил, что ликвидировать угрозу со стороны Украины можно только после достижения целей СВО.

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