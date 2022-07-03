РФ и Белоруссия продолжат наращивать двусторонние связи – Путин

Фото: kremlin.ru
РФ и Белоруссия в дальнейшем будут только укреплять двусторонние отношения, улучшать институты Союзного государства и продвигать объединение в Евразии. Об этом сообщил Владимир Путин в поздравлении, направленном белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня независимости.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов", – отмечается в поздравлении.
Российский президент подчеркнул, что на сегодняшний день россияне и белорусы сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. При этом народы развивают отношения партнерства и союзничества, а также вместе проходят трудные испытания и борются за собственные интересы на мировой арене.
Глава РФ отметил, что 3 июля является важной датой не только в истории Белоруссии, но и России.
"Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. <...> 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, что стало одной из важнейших побед, одержанных в годы ВОВ", – сказал президент.
До этого Путин отметил, что беспрецедентное политическое и экономическое давление со стороны стран Запада подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов. По его словам, совместными усилиями странам проще минимизировать ущерб от санкций.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что никакие санкции и ограничения не могут изменить курс на интеграцию России и Белоруссии.
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