Мишустин назвал чиновничьим ответ главы "Газпром нефти" Дюкова

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ответ главы "Газпром нефти" и руководителя Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" Александра Дюкова чиновничьим. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" глава правительства заметил, что активность ИЦК стала "чуть ниже". При этом Мишустин отметил, что несколько лет назад центр активно работал над цифровым проектированием вечной мерзлоты.

"Масштабная задача – помочь нефтяным компаниям быстро трансформироваться в цифровые нефтяные компании, другие есть еще более важные задачи", – ответил Дюков.

Мишустин уточнил, являются ли другие проекты более важными, чем ИЦК. Дюков ответил, что все проекты важны. В ответ глава правительства отметил, что таким образом "отвечают обычно чиновники".

"Мы равняемся на чиновников", – заметил Дюков.

Ранее Мишустин заявил, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта. По его словам, подобная цель является стратегией России.

На данный момент, как он указал, уже две отечественные модели находятся в числе лидирующих по производительности и качеству построения. Кроме того, Мишустин обратил внимание на необходимость ухода России от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.

