Песков прокомментировал введение ЕС санкций против его жены и детей

Фото: kremlin.ru
Оспаривать введение санкций против РФ бесполезно из-за отсутствия в Европе справедливого суда, об этом можно только сожалеть. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости введение Евросоюзом ограничений против его жены Татьяны Навки и старших детей Елизаветы и Николая.
Он отметил, что Евросоюзу приходится следовать за трендом, который задает США.
Представитель Кремля добавил, что его дочь Елизавета уже несколько лет работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. Там она занималась проектом по передаче Франции останков генерала Гюдена, который как оккупант пришел на российскую землю вместе с Наполеоном и был убит русскими солдатами.
"И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза", – заметил Песков.
Ранее ЕС опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. В документ попали основатель "Яндекса" Аркадий Воложа, супруга Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета. Союз также ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Антироссийские санкции лишили африканские страны доступа к зерну – президент Сенегала
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: