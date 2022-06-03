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Политика

17:52

Песков прокомментировал введение ЕС санкций против его жены и детей

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Оспаривать введение санкций против РФ бесполезно из-за отсутствия в Европе справедливого суда, об этом можно только сожалеть. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости введение Евросоюзом ограничений против его жены Татьяны Навки и старших детей Елизаветы и Николая.

Он отметил, что Евросоюзу приходится следовать за трендом, который задает США.

Представитель Кремля добавил, что его дочь Елизавета уже несколько лет работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. Там она занималась проектом по передаче Франции останков генерала Гюдена, который как оккупант пришел на российскую землю вместе с Наполеоном и был убит русскими солдатами.

"И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза", – заметил Песков.

Ранее ЕС опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. В документ попали основатель "Яндекса" Аркадий Воложа, супруга Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета. Союз также ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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