Пушков ответил Зеленскому на слова о потерях Украины из-за "Северного потока – 2"

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Сенатор Алексей Пушков оценил высказывание украинского президента Владимира Зеленского о потерях Украины от запуска "Северного потока – 2". Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее Зеленский на встрече с делегацией конгресса США призвал американскую администрацию не дать России достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2".
По словам украинского лидера, в результате запуска трубопровода страна начнет терять порядка 3 миллиардов долларов в год. Из-за этого армия Украины начнет испытывать финансовые проблемы.
В ответ Пушков заявил, что сокращение расходов на армию пойдет украинской стороне только на пользу.
"Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы", – написал сенатор.
Он также предположил, что без армии у властей Украины исчезнут планы по возвращению Крыма. В свою очередь, это поможет не провоцировать НАТО на вооруженный конфликт с Россией.
Пушков добавил, что жалобы Зеленского американским партнерам не имеют смысла, так как для США более важны отношения с Германией.
Ранее Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток – 2" козырной картой, которую Россия может разыграть против Украины. По словам украинского лидера, когда строительство объекта завершится, Москва "отключит" Киев от транзита газа в Европу.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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