Песков заявил, что Россия учтет опыт зашедших в тупик отношений с Евросоюзом

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Россия будет учитывать опыт зашедших в тупик отношений с Евросоюзом, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря российского президента прокомментировать слова главы испанского МИД Хосе Мануэля Альбареса о том, что европейцы начали понимать необходимость восстановления отношений с Россией.

Песков заметил, что этот вопрос скорее относится к компетенции министерства иностранных дел.

"Но если говорить в целом, то, безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, которые завели отношения с нашей страной в тупик и (привели. – Прим. ред.) фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Этот опыт всегда будет учитываться", – ответил он.

Москва расценивает продление санкций Евросоюза как противоречие международному праву, заявил ранее Песков. По его мнению, все больше жителей ЕС понимают, что антироссийские ограничения бьют по самой Европе.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций, однако Будапешт выступает против ограничений в сфере энергетики.

