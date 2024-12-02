Песков заявил, что эрозия доллара набирает силу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс эрозии доллара идет и набирает силу, сообщает RT.

Он подчеркнул, что доллар для многих стран становится менее интересен как резервная валюта.

"Это такой процесс эрозии привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", – сказал представитель Кремля.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут торговые пошлины на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара. Он предупредил, что государства объединения должны будут принять обязательства не создавать и не поддерживать аналог доллара.

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявлял ранее Владимир Путин, так как данный вопрос еще не созрел. При этом сотрудничество в рамках объединение не направлено против доллара и прочих валют, уточнял Песков.

