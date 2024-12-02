Проведение Игр дружбы отложено до особого решения

Фото: телеграм-канал "Всемирные игры дружбы"

Проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения президента России, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, в документе отмечается необходимость российским властям обеспечить законодательно все связанные с этим процессы.

Ранее гендиректор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин допустил перенос соревнований на 2025 или 2026 год. По его словам, пока сложно сказать, когда могут быть объявлены новые даты.

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры на 2025 год после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций. Причиной стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

В апреле Госдума приняла поправки к проекту о "Всемирных играх дружбы", согласно которым исключается показ рекламы алкоголя и букмекеров в ходе соревнований, а также положение о возможной продаже спиртных напитков в местах проведения Игр.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту прописал порядок проведения турнира, который будет финансироваться из федерального, регионального и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. По аналогии с Олимпийскими играми предложено введение упрощенного визового режима для иностранцев – участников соревнований.

Отдельные положения касаются и волонтеров. Зарубежным добровольцам не нужно будет получать разрешение для работы на Играх и рассылать уведомления о прибытии на турнир.