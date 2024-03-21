Оргкомитет Игр дружбы не опасается отказа спортсменов приезжать в Россию на соревнования

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Оргкомитет Игр дружбы не видит строгих запретов в реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на проведение соревнований. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Ранее МОК призвал мировых спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Они пройдут осенью в Москве и Екатеринбурге.

Свой призыв в организации объяснили опасениями, что РФ может якобы использовать гостей из зарубежных стран для пропаганды. Кроме того, комитет обвинил РФ в "циничной попытке политизировать спорт".

"Мы готовим Игры дружбы, никакой связи с МОК мы не имеем. В конце концов, это рекомендация, если вы внимательно прочитаете, там очень аккуратная рекомендация", – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что, несмотря на позицию МОК, оргкомитет Игр дружбы не беспокоится, что иностранные спортсмены откажутся от участия в соревнованиях. По мнению Сорокина, те, "кто не собирался, тот и не приехал бы, а кто про спорт – тот все равно приедет".

Он также напомнил, что Игры дружбы – это коммерческий турнир, с хорошим призовым фондом, на котором ожидаются сильные спортсмены для полноценного соревнования, без какой-либо политической подоплеки.

В МОК ранее также заявили, что планируют рассмотреть возможность санкций для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России.