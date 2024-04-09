ГД приняла поправки об исключении на Играх дружбы рекламы алкоголя и букмекеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума на пленарном заседании приняла поправки к проекту о Всемирных играх дружбы, согласно которым исключается показ рекламы алкоголя и букмекеров в ходе соревнований, а также положение о возможной продаже спиртных напитков в местах проведения Игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту прописал порядок проведения турнира, который будет финансироваться из федерального, регионального и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. По аналогии с Олимпийскими играми предложено введение упрощенного визового режима для иностранцев – участников соревнований.

Отдельные положения касаются и волонтеров. Зарубежным добровольцам не нужно будет получать разрешение для работы на Играх и рассылать уведомления о прибытии на турнир.

Ранее депутат ГД Амир Хамитов отметил, что также провели юридическую работу по синхронизации законопроекта с действующим законодательством и уточнили понятийный аппарат, порядок расходования целевых отчислений от азартных игр, установили полномочия каждого из организаторов.

Поправки о розничной продаже и употреблении алкоголя, а также рекламе букмекерских контор внесли ко второму чтению законопроекта ГД, который регулирует вопросы проведения соревнований. При этом в первой редакции законодательной инициативы говорилось, что продажа и потребление спиртных напитков возможны, если реализацией займутся коммерческие партнеры Игр или Международная ассоциация дружбы (IFA).