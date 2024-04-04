ГД одобрила запрет продажи алкоголя и рекламы букмекерских контор на Играх дружбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Розничную продажу и употребление алкоголя, а также рекламу букмекерских контор могут запретить на стадионах во время проведения Всемирных игр дружбы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на поправки думского комитета по физической культуре и спорту.

Соответствующие изменения были внесены ко второму чтению законопроекта ГД РФ, который регулирует вопросы проведения турнира. При этом в первой редакции законодательной инициативы говорилось, что продажа и потребление алкоголя возможна, если ее реализуют коммерческие партнеры Игр или IFA.

В пояснительной записке парламентарии подчеркивали, что это было нужно для дополнительных источников финансирования турнира. Кроме того, ранее документ разрешал рекламу букмекерских контор во время трансляций и в местах проведения состязаний, однако теперь эти нормы были исключены из проекта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки Международного олимпийского комитета (МОК) воспрепятствовать проведению в РФ каких-либо независимых спортивных мероприятий являются стремлением узурпировать право на спорт. Так он прокомментировал заявления из МОК, в которых указывалось, что Игры дружбы представляют собой риск для всей спортивной системы.