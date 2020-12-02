Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ. Речь идет сразу о пяти инициативах с поправками в более 110 законодательных актов РФ.

В частности, изменения коснутся Гражданского, Семейного, Уголовно-процессуального и еще трех российских кодексов.

Некоторые из рассмотренных законопроектов закрепляют в кодексах РФ и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. В этом случае определяется приоритет российской Конституции.

Часть новых законодательных норм касается исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров с участием РФ. В толковании, которое противоречит основному закону государства, их нельзя реализовать на территории страны.

Ранее законы о допгарантиях верховенства Конституции РФ приняли в Госдуме. Новые нормы реализуют положения, внесенные в виде поправок в основной закон государства.

