Путин принес соболезнования семье американского активиста Кирка

Фото: legion-media.com/Maxim Elramsisy

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил соболезнования семье и близким американского активиста Чарли Кирка, который был убит в прямом эфире в США.

"Я прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким, мы сочувствуем и сопереживаем", – сказал российский лидер.

Глава государства считает убийство активиста признаком глубокого раскола в американском обществе. Он подчеркнул, что Кирк отдал свою жизнь за традиционные ценности.

Кирк был убит во время выступления в университете штата Юта 10 сентября. Спустя время правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон. 16 сентября он впервые предстал перед судом, заседание транслировали несколько местных телеканалов. Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам.