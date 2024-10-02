Путин подписал закон об освобождении от наказаний подсудимых, проходящих военную службу

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин подписал два закона о праве в период мобилизации или в военное время подписывать контракт с обвиняемыми, чьи дела находятся в суде. Соответствующие документы появились на портале правовой информации.

Один из законов предусматривает возможность приостановления судебных разбирательств по уголовным делам и последующее освобождение от наказаний обвиняемых в случаях их призыва на службу или заключения с ними контрактов в указанные периоды.

Эти условия могут распространяться и на тех, кто совершил преступление во время службы в рамках мобилизации, в период военного положения или в военное время. Также новый закон действует в отношении тех, кто уже был приговорен, но решение не успело вступить в силу, в том числе на стадии рассмотрения апелляции.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Второй закон закрепляет возможность заключать контракты в указанные выше периоды с гражданами, которые проходят этап судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения и находится в производстве первой или апелляционной инстанции.

Для утверждения этих условий внесены некоторые изменения в закон о воинской обязанности и военной службе.

О том, что нюансы службы осужденных на СВО нуждаются в правовом оформлении, говорил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее поручение дал и председатель СК РФ Александр Бастрыкин в конце июля. Тогда с фигурантами уголовных дел проводили беседы о том, что в случае заключения контракта на время их службы уголовное преследование приостанавливается, а затем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено.

В свою очередь, представители управления СКР по Санкт-Петербургу указывали, что осужденные за насильственные преступления и вышедшие на свободу после участия в СВО находятся на контроле у следователей. Так как в городе фиксировались случаи повторного совершения преступлений такими людьми, однако их было немного.