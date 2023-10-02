Песков назвал невключение помощи Украине в бюджет США временным явлением

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Тот факт, что США приняли временный бюджет, который не предполагает средств на помощь Украине, не значит, что они сменили парадигму. Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это временное явление", – подчеркнул он.

При этом Песков напомнил, что в РФ не раз говорили, что усталость от спонсирования киевского режима и конфликта в целом будет увеличиваться в разных странах, в том числе в Штатах. Усталость, продолжил он, приведет к росту противоречий и к фрагментации политического истеблишмента.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США. Затем его подписал американский лидер Джо Байден.

При этом Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. Американский президент подчеркнул, что большинство конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без помощи для Украины