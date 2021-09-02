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В Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО и потенциальную готовность США приветствовать это желание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, Владимир Путин не раз выражал позицию Москвы по этому поводу: "Нам это совсем не нравится".
"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", – сказал Песков.
Он добавил, что США и Украина скорее "дружат против России", что вызывает сожаление.
"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", – заключил он.
Ранее военные ведомства Украины и Соединенных Штатов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники. Министры обороны двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. По словам Владимира Зеленского, данный документ является новым этапом в сотрудничестве двух стран.
Глава Пентагона на встрече с украинским лидером заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.
При этом отмечается, что нынешняя военная помощь связана с "увеличением российской военной активности" вдоль украинской границы. Также стороны собираются подписать рамочное соглашение о реформах, которые необходимы Украине для членства в НАТО.
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