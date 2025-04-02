Путин поздравил Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность президента Абхазии. Телеграмма российского лидера размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе дружбы и союзничества. Путин выразил надежду, что работа Гунбу на должности абхазского президента поможет укрепить взаимоотношения двух стран в будущем.

Кроме того, президент напомнил, что российский и абхазский народ связаны общей историей, особое значение в которой имеет День Победы в Великой Отечественной войне.

"Отмечая эту важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей", – отметил Путин.

Президент России пригласил коллегу приехать на 9 мая в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин указал, что будет рад видеть президента Абхазии в России в такой важный день.

Гунба одержал победу на выборах в Абхазии, которые проводились в два тура: 15 февраля и 1 марта. Еще до инаугурации, которая состоялась 2 апреля в Сухуме, избранный президент приступил к выполнению своих обязанностей. Гунба признавался, что готов был включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

